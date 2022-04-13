Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktıMakariv'deki yıkım havadan görüntülendi - Son Dakika
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Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktıMakariv'deki yıkım havadan görüntülendi

13.04.2022 11:49

- Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı Makariv'deki yıkım havadan görüntülendi Ukrayna güçleri ile yoğun çatışmaların ardından Kiev'e bağlı Makariv'den çekilen Rusya ordusundan geriye yıkım kaldı.

- Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı

Makariv'deki yıkım havadan görüntülendi

KİEV - Ukrayna güçleri ile yoğun çatışmaların ardından Kiev'e bağlı Makariv'den çekilen Rusya ordusundan geriye yıkım kaldı.

Rusya-Ukrayna savaşı 49. günde devam ediyor. Rus ordusu Kiev çevresinden çekilirken, geriye enkaz bıraktı. Kiev bölgesinde yer alan Makariv'de Rus ordusunun arkasında bıraktığı korkunç manzara havadan görüntülendi. Yerleşim yerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda evin yıkıldığı, hemen hemen her evin savaşın ağır izlerini taşıdığı göze çarptı.

Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktıMakariv'deki yıkım havadan görüntülendi
Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktıMakariv'deki yıkım havadan görüntülendi
Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktıMakariv'deki yıkım havadan görüntülendi
Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktıMakariv'deki yıkım havadan görüntülendi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktıMakariv'deki yıkım havadan görüntülendi - Son Dakika


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