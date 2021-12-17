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Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var - Son Dakika

Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var

17.12.2021 11:41
Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var

Makarna, hem kolay pişmesi hem de lezzetli olması sebebiyle her evin vazgeçilmezi. Ancak makarna pişirirken yapılan bazı temel hatalar var. Bu hatalardan biri de makarna pişirirken, tencereye sıcak su konup pişirilmesi. Aksine makarnanın daha lezzetli olması için soğuk suda pişirilmesi tavsiye ediliyor.

Makarna, başta ülkemiz olmak üzere dünya sofralarının en sık tüketilen ürünleri arasında yer alıyor. Makarnayı yıldızlaştıran nedenler arasında kolay pişirilebiliyor olması da yatarken, lezzeti de birçok kişiyi mest ediyor. Ancak makarna haşlanması sırasında yapılan bazı temel hatalar var. Onlardan biri, makarnanın tencereye önceden eklenen sıcak suyla pişirilmesi. İşin ustaları, bu adımın makarnanın tadını bozduğunu savunuyor.

LEZİZ BİR YEMEK MAHVEDİLEBİLİYOR

Evet, makarnanın pişirimi basit. Ama siz onu "basit" görüp de öyle hemen hafife almayın. Çünkü eminiz birçok insan makarna yaparken bile olmayacak hatalar yapabiliyor, bu hatalarla aslında çok da leziz olabilecek bir yemeği mahvedebiliyor.

NEREDE HATA YAPTIĞINI BİLMEK ÖNEMLİ

Kısacası "Makarna yaparken de hata yapıyorsam, yok artık" demeyin, olabilir, yapıyor olabilirsiniz, önemli olan nerede hata yaptığını bilmek.

YANLIŞ SU SEÇİMİ TADI ETKİLİYOR

Makarnanın suyu ocakta daha hızlı kaynasın diye musluktan sıcak su koyuyorsanız pratik ama sonucu o kadar mükemmel olmayacak bir seçim yapıyorsunuz aslında. Zira musluktan gelen sıcak su bulanık bir görüntüye sahip olacak ve partiküller makarnanın tadına ve görünüşüne etki edecektir. Mükemmel bir makarna elde etmek istiyorsanız soğuk su kullanmanızda fayda var.

KESİNLİKLE TUZ EKLEYİN

Makarna ile ilgili yapılan önemli bir hata daha var. Genelde tuzsuz yemekler tüketiyor olabilirsiniz ama bu makarnanın suyuna tuz atmadan da onu pişirebileceksiniz anlamına gelmez. Yani her durumda makarnaya tuz eklemek durumundasınız. Tuz yoksa makarnanın tadı da olmaz çünkü. 5 bardak su eklediğiniz bir paket makarna için bir tatlı kaşığı tuz koymayı atlamayın. Ayrıca önemli bir nokta daha: Tuzu en başta değil, su kaynadıktan sonra eklemelisiniz.

SÜZGEÇTE BEKLETMEK DE ÖNERİLMİYOR

Makarnayı süzdükten sonra süzgeçte bekletmek de onun yapış yapış olmasına ve tanelerin birbirine yapışmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla sos ekleyecekseniz makarnayı süzer süzmez, vakit kaybetmeden sosla karıştırmalısınız. Ayrıca makarna suyundan eklemenizi de özellikle tavsiye ettiğimiz sosun miktarı da önemli. Zira makarnaların sos içinde yüzmemesi gerekli ancak sos bir yandan da makarnaya eşit şekilde dağılmalı.

Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var

su, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var - Son Dakika
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