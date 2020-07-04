Makarna ihracatında hedef 700 milyon doları geçmek - Son Dakika

Makarna ihracatında hedef 700 milyon doları geçmek

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, makarna ihracatının yılın ilk yarısında yüzde 25 artarak 360 milyon doları aştığını belirterek, "İhracatta hedefimiz yüzde 10 artıştı.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, makarna ihracatının yılın ilk yarısında yüzde 25 artarak 360 milyon doları aştığını belirterek, "İhracatta hedefimiz yüzde 10 artıştı. Şu andaki büyümemiz değer bazında yüzde 25 ve beklentimizin üzerinde." dedi.

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Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en çok rağbet gören gıda ürünlerinden birinin makarna olduğunu söyledi.

Makarna ihracatında hem miktar hem değer bazında artışlar kaydedildiğini aktaran Külahçıoğlu, haziran ayında 118 bin ton makarna ihracatından 60 milyon dolar gelir elde edildiğini, geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 59,85, değerde de yüzde 67,92'lik artış olduğunu kaydetti.

Külahçıoğlu, ocak-mayıs dönemindeki ihracatın geçen yıla oranla yüzde 20 artarak, 301 milyon 15 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"TÜİK dış ticaret istatistikleri ay sonunda açıklanacağından üyelerimizden gelen bilgiler ışığında değerlendirmeyi oluşturduk. 2020'nin ilk 6 ayında, geçen yılın ilk yarısına göre makarna ihracatı miktar bazında yüzde 20 artarak yaklaşık 710 bin tona ulaştı. Değer olarak da ihracatımız yüzde 25 artışla 360 milyon doları geçmiş durumda. Yılı, 700 milyon doların üzerinde bir ihracat geliriyle kapatacağımızı söyleyebiliriz."

160 ülkeye makarna gönderiliyor

İhracatın, yılın ilk yarısında hedef ve beklentilerin üzerinde seyrettiğini vurgulayan Külahçıoğlu, "İhracatta hedefimiz yüzde 10 artıştı. Şu andaki büyümemiz değer bazında yüzde 25 ve beklentimizin üzerinde. Bunu, hem Kovid-19 sürecinde makarnaya olan rağbetin etkisine hem de Türk makarnasının 160 ülkeye istikrarlı şekilde ulaştırılmasına bağlıyoruz." dedi.

En çok dış satımın Venezuela, Somali ve Angolaya yapıldığını aktaran Külahçıoğlu, "İhracat pazarımızın ağırlığını Afrika ülkeleri oluşturdu. En çok ihracat yapılan ülke Venezuela olurken, diğer Güney Amerika ülkeleri de ilk sıralarda yer aldı. Kovid-19'un etkisiyle bazı pazarlarda kaymalar oldu. Örneğin, Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatta kota sınırlaması var. Biz bu kotayı mayıs ayının sonunda doldurduk. Burada oluşan kayıp Güney Amerika ve Afrika ülkelerindeki artışla dengelendi." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki 24 makarna üreticisi firmanın yıllık üretim kapasitesinin 3 milyon ton olduğunu anımsatan Külahçıoğlu, yılın ilk yarısında 1 milyon 250 bin tonluk üretim rakamına ulaşıldığına dikkati çekti.

Külahçıoğlu, sektörün doğrudan ve dolaylı olarak 50 bin kişilik istihdam sağladığını vurgulayarak, "Makarna sektörü olarak ülkemiz için önemli bir değer yarattığımızı düşünüyoruz. Hedefimiz, ihracatımızı artırarak, 1 milyar dolar seviyesine ulaşmak." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Makarna ihracatında hedef 700 milyon doları geçmek - Son Dakika Ekonomi

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