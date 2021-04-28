Makarna sektörü ihracatı artırmak için "yumuşak buğday"a yöneldi - Son Dakika

Makarna sektörü ihracatı artırmak için "yumuşak buğday"a yöneldi

28.04.2021 11:27

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, tüketim alışkanlığı farklı olan ülkelere ihracatı artırmak için durum buğdayının yanı sıra yumuşak buğdaydan da makarna üretilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, tüketim alışkanlığı farklı olan ülkelere ihracatı artırmak için durum buğdayının yanı sıra yumuşak buğdaydan da makarna üretilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı olduğunu, 154 ülkeye satış yapıldığını belirtti.

Külahçıoğlu, bu yılın ilk 3 ayında 275 bin ton ürün ihracatından 150 milyon dolar gelir elde edildiğini aktardı.

Dış satımın artırılması için farklı tüketim alışkanlıkları olan ülkelere yönelmeyi planladıklarını ifade eden Külahçıoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde makarna sadece durum buğdayından yani makarnalık buğdaydan üretilebilmekte. İç piyasada da tüketim alışkanlığı bu yönde. Bilindiği gibi makarna, bakliyat, mısır, pirinç ve yumuşak buğday gibi farklı ham maddelerle de üretilebilmektedir. Bu yıl en fazla ihracatımızın düştüğü ülkelerin tüketim alışkanlıklarına baktığımızda ise yüzde 100 yumuşak buğdaydan üretilen makarnanın tercih ve talep edildiği görülmektedir."

Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Lübnan, Ürdün ve Suriye'de de yumuşak buğdaydan yapılan makarnaların tercih edildiğini vurgulayan Külahçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatta, makarnalık buğdayın kullanılması bizi belli pazarlara mahkum ediyor. Türkiye olarak makarnalık buğday ithal edebileceğimiz ülkeler ağırlıklı olarak Meksika ve Kanada, bir miktar da Avrupa Birliği ülkeleri. Bunların da belirli sezonları var. Ancak yumuşak buğdaydan makarna üretme imkanına sahip olursak, yılın tüm aylarında Ukrayna, Rusya gibi yakın bölgelerden düşük tonajlarda ithal etmemiz söz konusu olabiliyor. Bu da sektörümüze esneklik sağlıyor. Dünyada böyle bir pazar ve talep var. Biz de bu pazardan pay olmak istiyoruz."

"Talebimiz ilgili bakanlıklara iletildi"

Külahçıoğlu, makarna üretimindeki mevzuatın değiştirilerek yumuşak buğdaydan da makarna üretilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bazı ülkelerde makarna tüketim alışkanlığı yumuşak buğdaydan üretilen makarna olduğu için biz çok kaliteli durum buğdayından makarna yapsak bile maalesef o pazarda yer alamıyoruz, rekabet edemiyoruz. Bu nedenle sadece ihracata yönelik olarak, bu yönde tüketim alışkanlıkları olan ülkelerle kısıtlı olması kaydıyla yumuşak buğdaydan makarna üretimine cevaz verilmesi sektörümüzün önünü açacak ve ihracatı artıracak bir uygulama olacaktır. Bu talebimiz, ilgili bakanlıklara iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

Şu anda hem ürün arzında hem de fiyatlarda sorun olmadığını aktaran Külahçıoğlu, "Üretiminin üçte ikisini ihracata sevk eden sektörümüzün yurt içi makarna arzında ve fiyatlarında herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Son bir yılda makarna fiyatlarındaki artış, tüm gıda sektöründe yaşanan fiyat artışının çok altında kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Makarna sektörü ihracatı artırmak için yumuşak buğday a yöneldi
Makarna sektörü ihracatı artırmak için yumuşak buğday a yöneldi
Makarna sektörü ihracatı artırmak için yumuşak buğday a yöneldi
Makarna sektörü ihracatı artırmak için yumuşak buğday a yöneldi

Avrupa Birliği, Türkiye, Buğday, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Makarna sektörü ihracatı artırmak için 'yumuşak buğday'a yöneldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın aile saadeti: Karısı yardımcısı, 8 çocuğu ise danışman Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın aile saadeti: Karısı yardımcısı, 8 çocuğu ise danışman Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı
Ava giderken avlandı! Ünlü borsa spekülatörü de kripto para mağduru çıktı Ava giderken avlandı! Ünlü borsa spekülatörü de kripto para mağduru çıktı         
11:34
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 466 lira seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 466 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:07
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi         
10:05
Polis adım adım izleyip hırsızların inine ulaştı! Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar Polis adım adım izleyip hırsızların inine ulaştı! Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar         
09:53
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim         
09:24
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı         
05:11
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler         
23:07
Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı         
18:03
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 11:43:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Makarna sektörü ihracatı artırmak için "yumuşak buğday"a yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement