Makarna sektörü ihracatı artırmak için "yumuşak buğday"a yöneldi

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, tüketim alışkanlığı farklı olan ülkelere ihracatı artırmak için durum buğdayının yanı sıra yumuşak buğdaydan da makarna üretilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı olduğunu, 154 ülkeye satış yapıldığını belirtti.

Külahçıoğlu, bu yılın ilk 3 ayında 275 bin ton ürün ihracatından 150 milyon dolar gelir elde edildiğini aktardı.

Dış satımın artırılması için farklı tüketim alışkanlıkları olan ülkelere yönelmeyi planladıklarını ifade eden Külahçıoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde makarna sadece durum buğdayından yani makarnalık buğdaydan üretilebilmekte. İç piyasada da tüketim alışkanlığı bu yönde. Bilindiği gibi makarna, bakliyat, mısır, pirinç ve yumuşak buğday gibi farklı ham maddelerle de üretilebilmektedir. Bu yıl en fazla ihracatımızın düştüğü ülkelerin tüketim alışkanlıklarına baktığımızda ise yüzde 100 yumuşak buğdaydan üretilen makarnanın tercih ve talep edildiği görülmektedir."

Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Lübnan, Ürdün ve Suriye'de de yumuşak buğdaydan yapılan makarnaların tercih edildiğini vurgulayan Külahçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatta, makarnalık buğdayın kullanılması bizi belli pazarlara mahkum ediyor. Türkiye olarak makarnalık buğday ithal edebileceğimiz ülkeler ağırlıklı olarak Meksika ve Kanada, bir miktar da Avrupa Birliği ülkeleri. Bunların da belirli sezonları var. Ancak yumuşak buğdaydan makarna üretme imkanına sahip olursak, yılın tüm aylarında Ukrayna, Rusya gibi yakın bölgelerden düşük tonajlarda ithal etmemiz söz konusu olabiliyor. Bu da sektörümüze esneklik sağlıyor. Dünyada böyle bir pazar ve talep var. Biz de bu pazardan pay olmak istiyoruz."

"Talebimiz ilgili bakanlıklara iletildi"

Külahçıoğlu, makarna üretimindeki mevzuatın değiştirilerek yumuşak buğdaydan da makarna üretilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bazı ülkelerde makarna tüketim alışkanlığı yumuşak buğdaydan üretilen makarna olduğu için biz çok kaliteli durum buğdayından makarna yapsak bile maalesef o pazarda yer alamıyoruz, rekabet edemiyoruz. Bu nedenle sadece ihracata yönelik olarak, bu yönde tüketim alışkanlıkları olan ülkelerle kısıtlı olması kaydıyla yumuşak buğdaydan makarna üretimine cevaz verilmesi sektörümüzün önünü açacak ve ihracatı artıracak bir uygulama olacaktır. Bu talebimiz, ilgili bakanlıklara iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

Şu anda hem ürün arzında hem de fiyatlarda sorun olmadığını aktaran Külahçıoğlu, "Üretiminin üçte ikisini ihracata sevk eden sektörümüzün yurt içi makarna arzında ve fiyatlarında herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Son bir yılda makarna fiyatlarındaki artış, tüm gıda sektöründe yaşanan fiyat artışının çok altında kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.