Makarna sektörü ihracatta hedef büyüttü
39 dakika önce
Türk makarna sektörü 2018'de 1 milyon 200 bin tonluk ihracat hedefini yakalarken, önümüzdeki yıl için ihracat hedefini yüzde 15 artırdı.
Türk makarna sektörü 2018'de 1 milyon 200 bin tonluk ihracat hedefini yakalarken, önümüzdeki yıl için ihracat hedefini yüzde 15 artırdı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:44
Türk Hackerlar, Yunan Dışişleri Bakanlığının Sitesini Hackledi
Ünlü Sanatçı Hakan Peker Vasiyetini Açıkladı: Ben Öldükten Sonra Tüm Şarkılarımı Silsinler
Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı