Son Dakika Haberleri: Makarna sektörü ihracatta hedef büyüttü

Makarna sektörü ihracatta hedef büyüttü

39 dakika önce

Türk makarna sektörü 2018'de 1 milyon 200 bin tonluk ihracat hedefini yakalarken, önümüzdeki yıl için ihracat hedefini yüzde 15 artırdı.

Makarna sektörü ihracatta hedef büyüttü, System.String[]
Türk makarna sektörü 2018'de 1 milyon 200 bin tonluk ihracat hedefini yakalarken, önümüzdeki yıl için ihracat hedefini yüzde 15 artırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:44 

İhracat, Ekonomi
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