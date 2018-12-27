Makarna sektörü ihracatta hedef büyüttü

Türk makarna sektörü 2018'de 1 milyon 200 bin tonluk ihracat hedefini yakalarken, önümüzdeki yıl için ihracat hedefini yüzde 15 artırdı.

Türk makarna sektörü 2018'de 1 milyon 200 bin tonluk ihracat hedefini yakalarken, önümüzdeki yıl için ihracat hedefini yüzde 15 artırdı.

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