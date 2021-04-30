Makarna sektörü "tam kapanma" sürecinde stoklarını ve fiyat istikrarını koruyacak - Son Dakika

Makarna sektörü "tam kapanma" sürecinde stoklarını ve fiyat istikrarını koruyacak

30.04.2021 11:01

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak "tam kapanma" sürecine hazırlıklı olduklarını belirterek, "Türkiye'deki makarna üreticileri hiçbir sıkıntıya meydan...

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak "tam kapanma" sürecine hazırlıklı olduklarını belirterek, "Türkiye'deki makarna üreticileri hiçbir sıkıntıya meydan vermeden, fiyat istikrarını da koruyarak raflarda makarnayı bulunur tutacaklar." dedi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine, 24 makarna firması bulunan Türkiye'nin, ihracatta dünyanın en büyük ikinci, üretimde üçüncü, makarnalık buğday üretiminde de dördüncü olduğunu söyledi.

Sektörün, doğrudan ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam sağladığını ifade eden Külahçıoğlu, "Sektörümüzün toplam üretim kapasitesi 2,5 milyon tona ulaştı. Üretimin 3'te biri iç tüketimde, 3'te ikisi ihracatta değerlendiriliyor. Sektörün toplam büyüklüğü de 1 milyar dolarlık hacme ulaşmış durumda." diye konuştu.

Külahçıoğlu, sektörün, geçen yıl 156 ülkeye yapılan 1 milyon 472 bin ton makarna ihracatından 762 milyon 889 bin dolar gelir elde ettiğini vurgulayarak, 2021'in ilk çeyreğinde dış satımın miktarda 275 bin ton, değerde de 150 milyon dolar olarak kaydedildiğini aktardı.

Kovid-19 sürecinde makarnaya ilginin arttığını anımsatan Külahçıoğlu, şöyle devam etti:

"Pandeminin geçen ilk dönemlerinde halkımız doğal olarak panikle marketlere koştu ve başta makarna olmak üzere temel gıda ürünlerine yöneldi. Raflarda bir boşalma oldu. Çok kısa süre içerisinde sektörümüz ihracatını durdurarak, tüketicimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iç piyasadaki rafları doldurmak için sevkiyatlara başladı. Kısa sürede panik ortamının rahatlamasını sağladık. O süre içerisinde gerek fiyat artışı yapmayarak gerekse de zincir marketlerle koordine halinde raflarda ürün bulunurluğunu sağlayarak tüketicilere ürünleri ulaştırdık. Bunu da fiyat istikrarını sağlayarak gerçekleştirdik. Bu anlamda iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum."

"Önceliğimiz iç piyasa"

Külahçıoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanma sürecine hazır olduklarını, hem stokların hem de ham madde mahsulünün yeterli seviyede bulunduğunu bildirdi.

Süreçte, önceliği iç piyasaya vereceklerinin altını çizen Külahçıoğlu, şunları kaydetti:

"Haziran ayında yeni buğday mahsulü başlayacak. Şu andaki stoklarımız ve yeni mahsulle ilgili beklentilerimiz, ham madde yönünden bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Buna bağlı olarak üretim potansiyelimiz de yeterli. Tüm arkadaşlarımız, mevcut duruma göre pozisyonlarını almış durumda. Yine fiyat istikrarını koruyarak, üretim kapasitemizi ve önceliğimizi iç piyasaya vererek tüketicilerimize kesintisiz makarna sunmaya devam edeceğiz. Sektörümüz her şeye hazırlıklı. 24 üretici firmamızın hepsi öncelikli iç tüketimi esas alarak üretimlerini planlayacak. Çok daha uzun süreli bir kapanma dahi olsa, inşallah olmaz ama kapanma bir yıl bile sürse ülkemizde makarna tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Türkiye'deki makarna üreticileri hiçbir sıkıntıya meydan vermeden, fiyat istikrarını da koruyarak raflarda makarnayı bulunur tutacaklar."

Makarnada fiyat istikrarını korumaya çalıştıklarını vurgulayan Külahçıoğlu, "Ambalaj, işçilik, ham madde gibi artan maliyetlerimizi mümkün olduğu kadar en optimum düzeyde yansıtmaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Genel olarak baktığımızda pandemi sürecinde gıda fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Bu artıştan en az etkilenen sektör, makarna sektörü oldu. Bu da arkadaşlarımızın ciddi fedakarlıklarından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Makarna sektörü tam kapanma sürecinde stoklarını ve fiyat istikrarını koruyacak
Makarna sektörü tam kapanma sürecinde stoklarını ve fiyat istikrarını koruyacak
Makarna sektörü tam kapanma sürecinde stoklarını ve fiyat istikrarını koruyacak
Makarna sektörü tam kapanma sürecinde stoklarını ve fiyat istikrarını koruyacak

İstihdam, Türkiye, Buğday, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Makarna sektörü 'tam kapanma' sürecinde stoklarını ve fiyat istikrarını koruyacak - Son Dakika Ekonomi


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