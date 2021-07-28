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Makarna sektörü yıllık 800 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağından emin - Son Dakika

Makarna sektörü yıllık 800 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağından emin

28.07.2021 10:59

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, ocak-haziran döneminde 355 milyon dolar tutarında ihracat yaptıklarını, yıl sonu için koydukları 800 milyon dolarlık dış satım hedefine ulaşacaklarını belirtti.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, ocak-haziran döneminde 355 milyon dolar tutarında ihracat yaptıklarını, yıl sonu için koydukları 800 milyon dolarlık dış satım hedefine ulaşacaklarını belirtti.

Külahçıoğlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde makarnanın en çok ilgi gören gıda ürünlerinden olduğunu söyledi.

Turizm sezonunun açılmasının iç piyasada hareketlilik sağladığını dile getiren Külahçıoğlu, "Turizm sezonuyla iç piyasadaki durgunluk ve geçen yıl yaşanan kayıplar da telafi edilmiş oldu. Hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdik. Yıl sonunda kişi başına düşen makarna tüketimi yeniden 8 kilogram olarak gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla sektörümüzün iç piyasada da ihracatta da kayıp yaşaması beklenmiyor." dedi.

Külahçıoğlu, dış satımda da olumlu bir tablonun yaşandığını vurgulayarak, "Yılın ilk 6 ayında oldukça başarılı bir dönemimiz oldu. Üyelerimizden aldığımız verilere göre 2021 yılının ilk yarısında ihracatımız 645 bin ton seviyesine ulaştı. Bununla 355 milyon dolarlık gelir sağlandı." ifadelerini kullandı.

Sektörün 2020 yılında 762 milyon 889 bin dolarlık ihracat yaptığını belirten Külahçıoğlu, "Bu yıl 800 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İlk 6 aylık dış satım verilerine göre yıllık ihracat hedefinde yolu yarılamış durumdayız. Yıl sonunda bu hedefe ulaşacağımızı, hatta hedefimizi aşacağımızı görebiliyoruz. 2022 için de 1 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yineliyoruz. Umarım önümüzdeki sene mahsulün de iyi olmasıyla bu hedefi rahatlıkla yakalayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya makarna ticaretindeki durumu

Külahçıoğlu, 24 makarna firması bulunan Türkiye'nin hem üretimde hem de ihracatta önemli bir konumda bulunduğunu bildirdi. Külahçıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye makarna sektörü olarak 156 ülkeye ihracatımız var. Dünyanın en büyük ikinci ihracatçısıyız, üretimde de üçüncü sıradayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı anti-damping vergisi ve telafi edici vergi uygulanması ile Avrupa Birliği'nin uyguladığı 20 bin tonluk miktar kotası başta olmak üzere korumalı pazarları çıkardığımızda, Türkiye'nin en büyük ihracatçı ülke olduğunu söyleyebiliriz. Hatta en yakın rakibi olan İtalya'yı ikiye katlamış durumda. Ülkemiz adına sevindirici gelişme. Önümüzdeki dönemlerde bu pazarların açılması ve kotaların kaldırılması durumundaki görüşmeler sürekli hükümet ve Ticaret Bakanlığı nezdinde devam ediyor. Türkiye makarna sektörü hak ettiği yere ulaşacaktır."

Makarnalık buğday ekim alanlarında kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşandığını belirten Külahçıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin yerinde ve zamanında müdahalelerinin tedarik zincirinin bozulmasını engellediğini ifade etti.

Külahçıoğlu, yumuşak buğdaydan makarna ihracatına başlanmasının dış satımı olumlu etkilediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığınca 1 Mayıs itibarıyla, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri ile Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e yönelik dış satımda, müşteri talepleri doğrultusunda yüzde 100 yumuşak buğdaydan makarna üretme izni çıkarıldı. Bu da ihracatımızın önündeki engelleri kaldırmış oldu. Bu hedef pazarlarda yılın ilk 4 ayında kati ihracat kısıtlaması nedeniyle oluşan yüzde 20'lik kaybın telafi edilmesinin ve geçen yılki ihracat rakamlarına ulaşmamızın önü açılmış oldu."

Makarna sektörü yıllık 800 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağından emin
Makarna sektörü yıllık 800 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağından emin
Makarna sektörü yıllık 800 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağından emin
Makarna sektörü yıllık 800 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağından emin

Avrupa Birliği, Haziran, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Makarna sektörü yıllık 800 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağından emin - Son Dakika Ekonomi


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