Son Dakika Haberleri: Makarna sevgisinde ilk 10'dayız

Makarna sevgisinde ilk 10'dayız

17 dakika önce

Makarna tüketiminde yılda kişi başı 26 kg makarna tüketen İtalyanlar, uzak ara liderliği kimseye bırakmıyor.

Makarna sevgisinde ilk 10'dayız, System.String[]
Makarna tüketiminde yılda kişi başı 26 kg makarna tüketen İtalyanlar, uzak ara liderliği kimseye bırakmıyor. Türkiye ise yılda kişi başı 8,5 kg makarna tüketerek dünya ülkeleri arasında makarnayı en seven ülke arasında 10. sırada yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:15 

Türkiye, Ekonomi
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