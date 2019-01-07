Makarna sevgisinde ilk 10'dayız
17 dakika önce
Makarna tüketiminde yılda kişi başı 26 kg makarna tüketen İtalyanlar, uzak ara liderliği kimseye bırakmıyor.
Makarna tüketiminde yılda kişi başı 26 kg makarna tüketen İtalyanlar, uzak ara liderliği kimseye bırakmıyor. Türkiye
ise yılda kişi başı 8,5 kg makarna tüketerek dünya ülkeleri arasında makarnayı en seven ülke arasında 10. sırada yer alıyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:15
Golcü Futbolcu Alan Carvalho, Birkaç Gün İçerisinde Galatasaray Kampına Katılacak
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu
ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır