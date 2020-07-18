"Makarna" şifreli fuhuş şebekesinde bir kadın daha tutuklandı - Son Dakika

"Makarna" şifreli fuhuş şebekesinde bir kadın daha tutuklandı

Adana'da polise yakalanmamak için telefonda "makarna", "uzun makarna", "salçalı makarna" ve "büyükbaş ile küçükbaş" şifresi kullandıkları ileri sürülen fuhuş şebekesinin üyesi bir kadın daha Adana polisi tarafından Muş'ta yakalandı.

Adana'da polise yakalanmamak için telefonda "makarna", "uzun makarna", "salçalı makarna" ve "büyükbaş ile küçükbaş" şifresi kullandıkları ileri sürülen fuhuş şebekesinin üyesi bir kadın daha Adana polisi tarafından Muş'ta yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların ve üniversite öğrencilerinin fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama çıkartmasının ardından 30 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20'si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Geriye kalan 12'si kadın 17 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan 12'si tutuklanırken 5'i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların polise yakalanmamak için makarna şifresi kullandığı öğrenildi. Zanlılardan K.K., S.Ç. ve A.D.'nin müşterilerle konuşurken bir saat birliktelik istediği zaman "makarna istiyorum" dediği, bir gece boyunca birliktelik istediği zaman "uzun makarna istiyorum" dediği, yanında bir kadın da isteyen müşterinin ise "makarna salçalı olsun" dediği belirlendi.


Ayrıca 18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran şebekenin onları da şifrelediği öğrenildi. Zanlıların müşterilerle telefonda konuşurken küçük kız çocukları için "küçükbaş" yaşı büyük kadınlar için ise "büyükbaş" dedikleri öğrenildi.


Polis, zanlılardan firari olan Fadime Ş.'nin Muş'ta olduğunu saptadı. Adana polisi, zanlının Muş'ta bulunduğu adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında zanlı kadın yakalanarak emniyete getirildi. Zanlının ifadesinde kendisinin fuhuş yaptığını ancak fuhuş yaptırmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlı, alınan ifadesinin ardından "fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Adana, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Makarna' şifreli fuhuş şebekesinde bir kadın daha tutuklandı - Son Dakika
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