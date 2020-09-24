Makarna üreticileri 8 ayda 500 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

Makarna üreticileri 8 ayda 500 milyon dolarlık ihracat yaptı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, makarna ihracatının bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 500 milyon doları aştığını söyledi.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, makarna ihracatının bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 500 milyon doları aştığını söyledi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde makarnaya gösterilen ilginin iç tüketimin yanı sıra ihracat rakamlarına da yansıdığını belirtti.

Türkiye'nin, dünyanın en önemli makarna üreticilerinden biri olduğunu dile getiren Külahçıoğlu, "Türkiye, aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı. İhracatımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Türkiye, 160 ülkeye ihracat yapabilme becerisine sahip. Herhangi bir ülkede pazar düşüşü olması halinde başka ülkelere yönelerek açığı rahatlıkla kapatabiliyoruz." dedi.

Külahçıoğlu, "Yılın 8 ayındaki ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bazında yüzde 10, değer bazında da yüzde 25 arttı. Miktarda 940 bin ton, değerde de 500 milyon doları geçmiş durumdayız. Yıl sonu hedefimiz 1 milyon 400 bin ton makarna ihraç edip 700 milyon doları geçerek yeni bir rekora imza atmak." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat Venezuela'ya

Külahçıoğlu, en fazla ihracatın Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Venezuela'ya ihracatta ciddi bir artış sağladık. Bazı Afrika ülkelerinde pazar kaybettik ama Amerika Birleşik Devletleri'nde artış sağladık. Amerika Birleşik Devletleri'nin ithalatta anti damping uygulaması var ancak buna karşı dava açan ve kazanan firmalarımız oldu. Bu firmaların Amerika pazarına girmesiyle ciddi bir artış oldu ve geçen yıla göre yüzde 133'lük artış sağlandı. Bu firmalarımız, önümüzdeki dönemde Amerika pazarında kalıcı hale gelip Türk makarnasını yaygınlaştıracaktır."

İhracatta kaydedilen sürekli artışın buğday ithalatını beraberinde getirdiğine işaret eden Külahçıoğlu, bu üründe ekim alanlarının ve üretimin artması gerektiğini söyledi.

Külahçıoğlu, makarna sanayisinin ekonomiye önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Sektör, direkt ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizin 24 makarna firması ve toplam 2 milyon 300 bin ton üretim kapasitesi var. Hem iç tüketimi hem ihracatı karşılamak için firmalarımız çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Avrupa Birliğinin kota ve ABD'nin anti damping uygulamasına rağmen ihracatta söz sahibi olmaya devam ettiklerini dile getiren Külahçıoğlu, bu konuda gayret gösteren üreticilere teşekkür etti.

Makarna üreticileri 8 ayda 500 milyon dolarlık ihracat yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Makarna üreticileri 8 ayda 500 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi

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