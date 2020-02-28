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Makarna üreticisi “durum” buğdayı üretiminde artış istiyor
45 dakika önce
Dünya liderliğini ithal buğdayla sürdüren makarnacılar "durum" buğdayı üretiminde artış istiyor.
Dünya liderliğini ithal buğdayla sürdüren makarnacılar "durum" buğdayı üretiminde artış istiyor. Sektörün dünyada rakibinin bulunmadığına dikkat çeken MÜSAD Başkanı Nihat Uysallı, "Yeter ki kendi içimizde rekabet etmeyelim" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:59
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