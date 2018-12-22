Son Dakika Haberleri: Makarna Yüklü Tır Alev Aldı

Makarna Yüklü Tır Alev Aldı

3 saat önce

Makarna yüklü tır alev aldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halinde alev alan makarna yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

Makarna yüklü tır alev aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halinde alev alan makarna yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 DTE 94 plakalı makarna yüklü tır, iddiaya göre seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücüsünün kendi imkanları ile kontrol altına alamadığı yangın, kısa sürede büyüyerek aracın diğer kısımlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası tırda büyük ölçüde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:27 Kaynak: İHA

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