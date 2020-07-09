Makarnalık buğday üreticilerine müjde - Son Dakika

Makarnalık buğday üreticilerine müjde

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen hububat alım toplantısında "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi"nde yeni dönem projelerini anlattı.

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen hububat alım toplantısında "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi"nde yeni dönem projelerini anlattı. Alkan, makarnalık buğdayın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatının yüzde 4 üzeri bir bedel ile alınacağı müjdesini de verdi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında sakatlandı
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu


TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, beraberindeki heyetle birlikte "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi" hususunda değerlendirmeler yapmak üzere Konya'da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Ereğli ilçesinde gerçekleşen hububat alım toplantısında Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi'nde yeni dönem projelerini anlatan Alkan, makarnalık buğdayın TMO fiyatının yüzde 4 üzeri bir bedel ile alınacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmemiş tek karış toprak kalmayacak üretim devam edecek" talimatı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın destekleriyle hayata geçirilen "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi"nin nasıl işleyeceğini Alkan, şu sözlerle anlattı:


"Çiftçimiz pancar hasadından sonra zirai zorunluluklar nedeniyle aynı tarlada iki yıl başka ürün yetiştirmek durumunda. Fakat bu süreçte çiftçimiz, hem tohum ve gübre temininde finansal sıkıntılar hem de ürünün ucuza satılması gibi temel problemler yaşamaktalar. Uyguladığımız bu sistemle çiftçimize hem avans desteği sağlıyoruz hem de çiftçimizin ürününe piyasa fiyatının üzerinde bir fiyatla alım garantisi veriyoruz. Bu sayede ürünlerin fiyatlarını dengelemeyi amaçlıyoruz."


"Çiftçi, sanayici ve üretici kazanacak"


TÜRKŞEKER'in bu süreçte tarladan rafa felsefesiyle bir dağıtım ağı kuracağını dile getiren Alkan, kurulacak ağ ile tüketicinin kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşacağını söyledi. Alkan, sözleşmeli tarım modelinin sağladığı avantajlar nedeniyle tarımsal girdilerde büyük maliyetler olmayacağını belirterek, "Alım garantisi, fiyat avantajı, zamanında ödeme, girdilerin toplu temini nedeniyle tohum, gübre, ilaç, mazot maliyeti düşecek, bölgesel üretim planlaması ile hasat maliyeti aşağı çekilecek, münavebeye uyum nedeniyle tarımın sürdürülebilirliği artacak, ithalatı yapılan ürünlere yoğunlaşılarak ürün deseni artırılıp, ithalat minimize edilecek, kimyevi gübre kullanımı minimize edilerek organomineral gübre kullanımı artırılacak, tarımsal ekipmanların optimum hale getirilmesi ve insan kaynağı planlaması ile çiftçilerimiz daha çok kazanacak" diye konuştu.


TÜRKŞEKER'in bu faaliyetler ile şeker sektöründe olduğu gibi hububat ve bakliyat sektöründe de arz-talep, fiyat-kalite dengesini sağlamayı hedeflediğini belirten Alkan, konuşmasının sonunda katılımcılara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.


Ereğli Şeker Fabrikası'nda gerçekleştirilen toplantıya TÜRKŞEKER'den Alkan'ın yanı sıra, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezer, Tarımsal Üretim Daire Başkanı Sadık Serhat, Tarımsal Proje ve Tesisler Daire Başkanı Erkan İçöz, Ereğli Fabrika Müdürü Mevlüt Dülger ve Konya'da bulunan İlçe Tarım Müdürleri, Ziraat Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Tarım Kredi Başkanları katıldı. - ANKARA

Ereğli, Konya, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Makarnalık buğday üreticilerine müjde - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
21:41
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
20:19
PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
18:51
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:08:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Makarnalık buğday üreticilerine müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]