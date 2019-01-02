Makarnalık buğdayda çiftçiye alım garantisi
1 saat önce
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık.
Türkiye
Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık. Çiftçinin ürettiği buğdaya alım garantisi vereceğiz." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:25
Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti
Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak'ta Amatör Maçlar Oynanmayacak
Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun
Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı