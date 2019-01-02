Son Dakika Haberleri: Makarnalık buğdayda çiftçiye alım garantisi

Makarnalık buğdayda çiftçiye alım garantisi

1 saat önce

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık.

Makarnalık buğdayda çiftçiye alım garantisi, System.String[]
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık. Çiftçinin ürettiği buğdaya alım garantisi vereceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:25 

Türkiye, Ekonomi
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