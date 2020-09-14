Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi kapsamında 11 Eylül'de yeni tebliğ yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca kullanma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerin bedellerinin 15 Eylül'den itibaren şu şekilde olacağı kaydedildi:

Sıra No AÇIKLAMA Birim Darphane Satış Fiyatı TL (KDV hariç) 1 Üretilecek Tütün Mamullerine Uygulanacak Bandrol 1000 Adet 39,12 2 Üretilecek Fıçı Ambalajlı Bira dahil Alkollü İçki Ürünlerine Uygulanacak Bandrol 1000 Adet 224,06 3 Seri Üreticiler Tarafından Üretilecek Şişe ve Kutu Ambalajlı Bira Ürünlerine Uygulanacak Bira Kodu 1000 Adet 24,88 4 İthal Edilecek Tütün Mamullerine Uygulanacak Bandrol 1000 Adet 134,13 5 İthal Edilecek Fıçı Ambalajlı Bira dahil Alkollü İçki Ürünlerine Uygulanacak Bandrol 1000 Adet 224,06 6 Seri Olmayan Üreticiler Tarafından Üretilecek veya İthal Edilecek Şişe ve Kutu Ambalajlı Bira Ürünlerine Uygulanacak Kodlanmış Etiket 1000 Adet 43,19 7 İhraç Edilecek Tütün Mamullerine Uygulanacak Kod 1000 Adet 24,88 8 Üretilecek Makaronlara Uygulanacak Bandrol 1000 Adet 268,26 9 Üretilecek Yaprak Sigara Kağıtlarına Uygulanacak Bandrol 1000 Adet 134,13

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