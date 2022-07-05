Makas atan araç faciaya neden oluyordu - Son Dakika
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Makas atan araç faciaya neden oluyordu

05.07.2022 13:27
Makas atan araç faciaya neden oluyordu

Arnavutköy'de bir araç seyir halindeyken makas atarak önüne kıran bir araba nedeniyle çayırlık alana çıktı.

Arnavutköy'de bir araç seyir halindeyken makas atarak önüne kıran bir araba nedeniyle çayırlık alana çıktı. Aracın hızlı olmaması muhtemel bir faciayı önlerken yaşananlar araç kamerası ile kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerde Arnavutköy Bolluca - İhsaniye yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobil makas atarak önüne kıran bir aracın sıkıştırması sonucunda çayırlık alana çıktı. Otomobilin yavaş olması muhtemel bir faciayı önlerken diğer araç umursamadan yoluna devam etti. Yaşananlar araç kamerası ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak - İHA)

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Kaynak: İHA

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