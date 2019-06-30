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Makas atan araç ortalığı birbirine katıp kaçtı

25 dakika önce

Antalya'da makas attığı ileri sürülen bir aracın çarptığı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı.

Makas atan araç ortalığı birbirine katıp kaçtı, System.String[]
Antalya'da makas attığı ileri sürülen bir aracın çarptığı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kaza geçiren araçtaki sürücü hafif yaralanırken, makas atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde makas atarak gittiği ileri sürülen bir araç, Cem Sarmaşık yönetimindeki 07 AKK 186 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Sarmaşık'ın kullandığı araç, yan yoldaki refüje çıktı, makas atan araç ise orta refüje çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etti. Kaza sonrası araçta hafif yaralanan Sarmaşık, çevredekilerin yardımıyla aracından çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazayı duyup olay yerine gelen Sarmaşık'ın yakınlarının endişeli olduğu gözlendi.

"Uçup geldiğini tahmin ediyoruz"

Kazayı gören vatandaşlardan Şerif Kayır, "Uçup geldiğini tahmin ediyoruz. Makas atma olayı var herhalde. Araç sıkışınca, oradan buraya fırlayıp uçmuş araba" dedi.

Kaza sonrası Sarmaşık'a ait araç hurdaya dönerken, refüjdeki palmiye ağaçları da zarar gördü.

Polis, makas atıp kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:49 Kaynak: İHA
Antalya, Araç, 3. Sayfa
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