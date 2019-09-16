Son Dakika Haberleri: Makas atan magandaların kazası kamerada
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Makas atan magandaların kazası kamerada

1 saat önce

Ataşehir'de yolda makas atarak ilerleyen iki otomobil sürücüsü kazaya neden oldu.

Ataşehir'de yolda makas atarak ilerleyen iki otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Makas atan sürücünün, kırmızı ışığın yanmasıyla duran otomobile çarptığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nin üzerinde dün meydana gelen kazada, iki otomobil sürücüsü makas atarak yolda hızla ilerliyordu. O sırada kırmızı ışığın yanmasıyla yoldaki diğer araç sürücüleri durdu. Makas atarak ilerleyen trafik magandaları direksiyon hakimiyetlerini kaybederek önlerinde duran otomobile çarptı. Meydan gelen kazada 3 araçta hasar oluştu.

Makas atan magandaların sebep olduğu kaza araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki otomobil sürücüsü makas atarak yolda ilerliyor. Kırmızı ışığın yanmasıyla araçlardan biri önünde duran araca çarpıyor.

(İHA)

Makas atan magandaların kazası kamerada

Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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