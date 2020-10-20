'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı - Son Dakika

'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı

20.10.2020 04:00
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı, System.String[]

BURSA'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da elektrik direğine çarparak alev aldı.

BURSA'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da elektrik direğine çarparak alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bursa- İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Emre P. yönetimindeki 16 KCP 17 plakalı otomobil, iddiaya göre 'makas' atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce aynı istikamette seyreden G.B.'nin kullandığı 16 ZY 275 plakalı otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direği de deviren otomobil, savrularak yol kenarındaki otoparka düşüp, alev aldı. Yanan otomobildeki sürücü Emre P. ile M.P., H.P., A.G. ve A,Ç., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de olası kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Bursa- İzmir yolunda yoğunluk oluştu. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.Öte yandan, otomobilin alev topuna döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kazayla soruşturma başlattı.


'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı - Son Dakika

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