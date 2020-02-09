Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı

37 dakika önce

ESENYURT'ta gece saatlerinde TEM Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobile çarltı.

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı, System.String[]
ESENYURT'ta gece saatlerinde TEM Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobile çarltı. Kaza sonrası otomobiller savrularak bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Esenyurt, TEM Bağlantı Yolunda gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre: TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde makas atarak seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GA 1858 plakalı otomobil, aynı yönde önünde giden 34 EY 0924 plakalı otomobil ile 34 HM 6224 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak dururken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:47 Kaynak: DHA
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