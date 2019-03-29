Makas Atan Otomobil Kazaya Neden Oldu: O Anlar Kamerada
27 dakika önce
Bursa'da makas atan sürücünün çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı.
Bursa
'da makas atan sürücünün çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza araç kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir
yolu Bursa istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi. Küçük Sanayi yakınlarında makas atan sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince önündeki ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç da otobüs durağına daldı. Feci kazada 2 sürücüyle birlikte durakta bekleyen bir kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:46 Kaynak: İHA
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