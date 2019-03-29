Son Dakika Haberleri: Makas Atan Otomobil Kazaya Neden Oldu: O Anlar Kamerada

Makas Atan Otomobil Kazaya Neden Oldu: O Anlar Kamerada

27 dakika önce

Bursa'da makas atan sürücünün çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı.

Makas Atan Otomobil Kazaya Neden Oldu: O Anlar Kamerada, System.String[]
Bursa'da makas atan sürücünün çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza araç kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi. Küçük Sanayi yakınlarında makas atan sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince önündeki ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç da otobüs durağına daldı. Feci kazada 2 sürücüyle birlikte durakta bekleyen bir kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis Kamyon Şoförlüğünü Bırakıp Girdiği Makine Üretim İşinde Destan Yazdı Akciğer Rahatsızlığından Dolayı Zor Günler Geçiren Eşref Kolçak, Yürümekte Güçlük Çekiyor Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 00:13:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makas Atan Otomobil Kazaya Neden Oldu: O Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]