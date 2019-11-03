Son Dakika Haberleri: Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7...
Son Dakika Güncel Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7...

Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7...

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs, refüjde asılı kaldı.

Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7..., System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs, refüjde asılı kaldı. Kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Ballıkuyu Üst Geçidi yakınında meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne giden 35 HZU 07 plakalı yolcu midibüsünün şoförü Doğan Erkayhan, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, refüjde asılı kaldı. Sürücü ile birlikte yolcular Hatice Yılmaz, Ayhan Demir, Senem Demir, Hakan Özcan, Ekin Özcan ve Nezaket Özcan midibüste sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen AKS ekipleri yan yola uçma tehlikesi olan midibüsü bağlarken, polis de yolu trafiği kapattı. AKS ekiplerince midibüsten çıkarılan 1'i ağır 7 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Senem Demir'in durumunun ağır olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:04 Kaynak: DHA
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