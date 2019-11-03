Son Dakika Haberleri: Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7...
Son Dakika Güncel Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7...

Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7...

6 saat önce

KAZANIN AYRINTILARI BELLİ OLDUİzmir'in Konak ilçesinde, yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp, refüjde asılı kaldığı kazanın ayrıntıları belli oldu.

Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7..., System.String[]

KAZANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde, yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp, refüjde asılı kaldığı kazanın ayrıntıları belli oldu. Karabağlar'dan Konak yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü makas atmaya çalışınca orta şeritteki Banu Kirazoğlu yönetimindeki 35 BNU 92 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kirazoğlu, direksiyon kontrolünü yitirince otomobil, sağ şeride girdi. Bu sırada arkadan geldiği öğrenilen 35 HZU 07 plakalı yolcu midibüsünün şoförü Doğan Erkayhar da otomobile vurmamak için direksiyonu kırınca, araç kontrolden çıktı. Terminal servisi yaptığı öğrenilen yolcu midibüsü, yoldan çıkıp refüjde asılı kaldı.Kaza nedeniyle yolun iki şeridi ulaşıma kapanırken, trafiğin akışı kontrollü olarak sağlandı. Banu Kirazoğlu'nun kullandığı otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:22 Kaynak: DHA
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