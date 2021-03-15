Makas atan otomobilin neden olduğu kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, seyir halindeki araçlara çarparak takla attı. 4 aracın hasar gördüğü kazada 9 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki Yenihal Kavşağında meydana geldi. 3 şeritli yolda sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 DCR 250 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak seyir halindeki 34 DGS 888 ve 34 JR 5773 plakalı araçlara, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Refüjdeki aydınlatma direği, çarpmanın etkisiyle karşı şeritte seyreden 21 NA 362 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. 4 aracın ağır hasar gördüğü kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.