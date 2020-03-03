Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı - Son Dakika

Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı

6 saat önce

Sultangazi'de makas atarak ilerleyen sürücü kontrolünü kaybederek, kamyonete çarparak takla attı.

Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı, System.String[]

Sultangazi'de makas atarak ilerleyen sürücü kontrolünü kaybederek, kamyonete çarparak takla attı.


İddialara göre, Sultangazi Metris Cazevi mevki'i Gaziosmanpaşa istikametinde makas atarak ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonete çarparak takla attı. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sürüklenen araçtan çıkarılan sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
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