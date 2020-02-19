Makas atan sürücü, kaza yapınca otomobilden fırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Makas atan sürücü, kaza yapınca otomobilden fırladı - Son Dakika

Makas atan sürücü, kaza yapınca otomobilden fırladı

7 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte makas atarak ilerlerken kontrolden çıkıp, direğe çarpan otomobilin açılan kapısından yola fırlayan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Makas atan sürücü, kaza yapınca otomobilden fırladı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte makas atarak ilerlerken kontrolden çıkıp, direğe çarpan otomobilin açılan kapısından yola fırlayan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı, bir minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Karaçulha Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Mercan Bahçeci kullandığı 48 PJ 782 plakalı otomobil ile trafikte makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Bahçeci, çarpmanın şiddetiyle açılan kapıdan yola fırladı. Kazayı yara almadan atlatan Bahçeci, hızla ayağa kalktı. O anlar ise yoldan geçen bir minübüsün kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kazanın yanı sıra minibüs sürücüsünün "Aferin, yapacağın başka birşey yok senin zaten" diyerek, gösterdiği tepki de yer alıyor.


Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı oyun zannettim
Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı Selam verip aldığı herkesi dolandırdı! 4 milyon TL toplayıp ortadan kayboldu Kan donduran kaza! Havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:08:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Makas atan sürücü, kaza yapınca otomobilden fırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]