Son Dakika Haberleri: Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, iddialara göre makas atan sürücünün neden olduğu kazada, yolcuları taşıyan servis midibüsü sağ şeritteki yola doğru düştü ve askıda kaldı.

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, iddialara göre makas atan sürücünün neden olduğu kazada, yolcuları taşıyan servis midibüsü sağ şeritteki yola doğru düştü ve askıda kaldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 1'ağır 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Konak ilçesi Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmir Otogarı'na gidecek yolcuları taşıyan Doğan Erkayhan idaresindeki 35 HZU 07 plakalı servis midibüsü, Bornova istikametine doğru seyir halindeydi. İddialara göre bu sırada makas atarak ilerleyen bir araç, 35 BNU 92 plakalı bir cipe çarptı.


Çarpmanın etkisiyle cip sürücüsü de direksiyonu hızlıca kırınca midibüse vurdu. Daha sonra hakimiyetini kaybeden servis midibüsü, sağ şeritteki yan yola doğru uçtu. Aşağıya doğru düşen araç ardından askıda kaldı.


Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yolcular daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bu arada makas attığı iddia edilen ve kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücünün polis tarafından arandığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti Utanmazların swinger partisi faciayla sonlandı! 11 kişi hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 03:45:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]