Makas atan sürücü motosikletliye çarptı, ölümden dönen motosikletli çılgına döndü! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Makas atan sürücü motosikletliye çarptı, ölümden dönen motosikletli çılgına döndü! Olay anı kameralara yansıdı

01.06.2022 09:07

Bakırköy Sahil yolunda bir otomobil sürücüsü makas atarak yan şeride geçtiği sırada motosikletliye çarptı. Ölümden dönen motosikletli çılgına dönerken kendisine çarpan otomobili kovaladı. Otomobili durduran motosikletli, trafikteki diğer sürücülerin, "sürücü bayan uzatma!" ifadeleri ve küfürleri sonrası olay yerinden ayrılmak durumunda kaldı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Sahil yolunda ilerleyen motosikletli, şerit değiştiren sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu ölümden döndü. Kazayı şans eseri hasar almadan atlatan motosikleti, kazadan sonra çılgına dönerek kendisine çarpan otomobili kovalamaya başladı. Yüksek sesle otomobil sürücüsünün sağa çekmesini söyleyerek kovalayan motosikletli, bir süre sonra aracı durdurmayı başardı.

DİĞER SÜRÜCÜLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Otomobilin kadın sürücüsü kendisini anlatmaya çalışsa da, çılgına dönen motosikletli sakinleşmeyerek tutanak tutmak istediğini söyledi. Bu sırada trafikteki diğer sürücüler olaya müdahale olarak, motosikletliye küfürler savurup olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Makas atan sürücü motosikletliye çarptı, ölümden dönen motosikletli çılgına döndü! Olay anı kameralara yansıdı
Makas atan sürücü motosikletliye çarptı, ölümden dönen motosikletli çılgına döndü! Olay anı kameralara yansıdı
Makas atan sürücü motosikletliye çarptı, ölümden dönen motosikletli çılgına döndü! Olay anı kameralara yansıdı
Makas atan sürücü motosikletliye çarptı, ölümden dönen motosikletli çılgına döndü! Olay anı kameralara yansıdı
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Kaynak: İHA

Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makas atan sürücü motosikletliye çarptı, ölümden dönen motosikletli çılgına döndü! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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