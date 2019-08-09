Son Dakika Haberleri: Makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı
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Makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı

21 dakika önce

Erzurum'da trafiğe aldırmadan makas atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu.

Erzurum'da trafiğe aldırmadan makas atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu. Kaza anı şehir polis kameralarına yansıdı. Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir araç önündeki otomobile makas attıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarptı. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonet tipindeki aracın sürücüsü, önündeki otomobili hızla solladıktan sonra ışıkta bekleyen minibüsü fark edemedi. Frene basmasına rağmen duramayan kamyonet önündeki minibüse arkadan çarptı. Kaza anlarının saniye saniye kaydedildiği olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
(İHA)
Palandöken, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
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