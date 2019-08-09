Makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı
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Erzurum'da trafiğe aldırmadan makas atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
'da trafiğe aldırmadan makas atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu. Kaza anı şehir polis kameralarına yansıdı. Erzurum'un Palandöken
ilçesinde bir araç önündeki otomobile makas attıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarptı. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonet tipindeki aracın sürücüsü, önündeki otomobili hızla solladıktan sonra ışıkta bekleyen minibüsü fark edemedi. Frene basmasına rağmen duramayan kamyonet önündeki minibüse arkadan çarptı. Kaza anlarının saniye saniye kaydedildiği olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
(İHA)
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