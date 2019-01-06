Makas Atan Sürücü Yol Kenarındaki Araca Böyle Çarptı
1 saat önce
Makas atan sürücü yol kenarındaki araca böyle çarptıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da meydana gelen kazalar mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Makas atan sürücü yol kenarındaki araca böyle çarptı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da meydana gelen kazalar mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. İlk kaza, Şanlıurfa - Akçakale
çevre yolu üzerinde yaşandı. Art arda giden otomobil ile minibüse makas atmaya çalışan bir otomobil sürücüsü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra önündeki otomobile çarptı. Bir diğer kazada ise kavşaktan geçmeye çalışan bir otomobil, unu yüklü olan bir kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken içindeki un çuvalları ise yola savruldu. Her iki kazada da ölen olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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