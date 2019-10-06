Son Dakika Haberleri: "Makas atan" sürücü zincirleme kazaya neden oldu - DÜZCE
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"Makas atan" sürücü zincirleme kazaya neden oldu - DÜZCE

1 saat önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otomobiliyle "makas atan" sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı, kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kamerasınca kaydedildiUğur S. idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Karaçalı mevkisinde önünde seyreden Talat K.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otomobiliyle "makas atan" sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı, kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Uğur S. idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Karaçalı mevkisinde önünde seyreden Talat K. yönetimindeki 81 AB 597 plakalı hafif ticari araç ile Altan Y'nin kullandığı 81 AT 666 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Talat K. ile araçlardaki 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Uğur S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Uğur S'nin otomobiliyle "makas atarak" aralarından geçmeye çalıştığı iki araca çarptığı görülüyor.

Görüntülerde hafif ticari aracın çarpmanın etkisiyle devrilmesi yer alıyor.

Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu - DÜZCE

Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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