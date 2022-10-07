Polis ekipleri, Y.S.'ye 'Makas atmak' maddesinden bin 823, 'Film cam kullanmak' maddesinden 427, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 ve 'Yakın takip' maddesinden 196 lira olmak üzere, toplamda 2 bin 642 lira para cezası uyguladı. Sürücü Y.S. hakkında, aynı zamanda 'Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' maddesinden de adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası - Son Dakika

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