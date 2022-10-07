Makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası - Son Dakika
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Makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası

07.10.2022 11:46
Makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası

KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 karayolunda otomobiliyle makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası uygulandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 karayolunda otomobiliyle makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası uygulandı. Ekipler sürücü Y.S.'yi gözaltına alarak, 'Kişilerin can ve mal güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlattı.

Küçükçekmece D-100 karayolu Sefaköy mevkiinde, 34 BC 8277 plakalı otomobiliyle makas atan sürücü, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, plakadan sürücünün kimliğine ulaştı. Kimliği belirlenen Y.S. isimli sürücü, sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Y.S.'ye 'Makas atmak' maddesinden bin 823, 'Film cam kullanmak' maddesinden 427, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 ve 'Yakın takip' maddesinden 196 lira olmak üzere, toplamda 2 bin 642 lira para cezası uyguladı. Sürücü Y.S. hakkında, aynı zamanda 'Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' maddesinden de adli işlem başlatıldı.


YORUMLAR
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Bakan Soylu: 'Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bakan Soylu: 'Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Akan trafikte yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı Akan trafikte yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Tragger, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Makas atan sürücüye 2 bin 642 lira para cezası - Son Dakika
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