MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika
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MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

07.06.2022 09:17
MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

ÜMRANİYE'de 2020 yılında otomobiliyle makas atarak 3 kişinin hafif yaralanmasına neden olan sürücü Ozan Özdemir'e (27) 2 yıl 8 ay hapis cezası vererek, ehliyetine 1.5 yıl süreyle el koydu.

ÜMRANİYE'de 2020 yılında otomobiliyle makas atarak 3 kişinin hafif yaralanmasına neden olan sürücü Ozan Özdemir'e (27) 2 yıl 8 ay hapis cezası vererek, ehliyetine 1.5 yıl süreyle el koydu.

Ümraniye'de 20 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen kazada, sanık Ozan Özdemir, makas atarak şerit değiştirmeye çalışırken, Hüseyin Sinan'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Sinan ile eşi ve çocuğu hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili açılan soruşturmada, Ozan Özdemir'in kusurlu olduğu tespit edildi. Özdemir hakkında 'Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN ÇARPTIM"

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Ozan Özdemir, hızının 80-90 kilometre olduğunu, şerit değiştirirken Hüseyin Sinan'ın otomobiline çarptığını öne sürdü. Özdemir, kusurlu olduğunu gösteren raporları kabul etmediğini söyledi.

"DİĞER SÜRÜCÜLER MAKAS ATTIĞINI SÖYLEDİ"Suçtan zarar gören sıfatıyla ifade veren Hüseyin Sinan, otomobiline arkadan çarpıldığını belirterek, "Diğer sürücüler makas attığını, bize çarpmasa onlara çarpacağını söyledi. Kaza sırasında kafamı direksiyona çarptım. Yüzümde morarmalar oldu. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.Savcı, sanığın asli kusurlu olduğu yönünde rapor geldiğini belirterek, 'Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık Özdemir, ise makas iddiasını kabul etmeyerek beraatini talep etti.

EHLİYETİNE 1.5 YIL EL KONULDU

Suçun işleniş biçimini dikkate alan mahkeme, sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği görüşünü açıkladı. Mahkeme Ozan Özdemir hakkında, 'Nitelikli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezasının infazının ardından, Özdemir'in ehliyetinin 1.5  yıl süreyle el konulmasına karar verdi. Sanığın itirazı üzerine kararı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, mahkemenin verdiği kararı onadı.


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Kaynak: DHA

Ümraniye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

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