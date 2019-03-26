Son Dakika Haberleri: Makas Atan Sürücüye Egm Tokadı

Makas Atan Sürücüye Egm Tokadı

1 saat önce

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, iddialara göre makas atarak seyreden otomobil yüzünden bir araba takla atmış, bir diğer otomobil de ağaca saplanmış, kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralanmıştı.

Makas Atan Sürücüye Egm Tokadı, System.String[]
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, iddialara göre makas atarak seyreden otomobil yüzünden bir araba takla atmış, bir diğer otomobil de ağaca saplanmış, kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kazaya sebebiyet vererek kaçan sürücü hakkında adli ve idari işlem yapıldığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Konu ile ilgili birimlerimizce inceleme başlatılmış ve araç ile sürücüsü tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 46/2-g, 81/3, 34/a maddelerinde yer alan ihlallerden dolayı kendisine toplam 1725 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma başlıklı 179. maddesinin ihlalinden dolayı adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edilmiştir. Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:54 Kaynak: İHA

Menderes, Fatih, İstanbul, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marmaray'da Gergin Dakikalar! Yüzlerce Yolcu Vagonlarda Bekletildi Binali Yıldırım YouTuber Oldu! İlk Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı Binali Yıldırım: İstanbul'un Toplanan Vergilerden Aldığı Pay Artmalıdır Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:54:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makas Atan Sürücüye Egm Tokadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]