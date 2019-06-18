Son Dakika Haberleri: Makas atan TIR, bariyerleri çarptı
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Makas atan TIR, bariyerleri çarptı

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde makas atan TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Makas atan TIR, bariyerleri çarptı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde makas atan TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 yolu Kula Kavacık rampalarında meydana geldi. İzmir istikametinden Kula yönüne giden  Ukrayna uyruklu Sergiy Berezhnyy yönetimindeki XB-389-BX plakalı TIR, iddiaya göre makas attığı sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda  sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. TIR sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 yolunun Uşak istikametine trafik akışı bir süre durdu. TIR'ın kaldırılması sırasında ise karayolu tamamen trafiğe kapatıldı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:54 Kaynak: DHA
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