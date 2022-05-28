Makas atan trafik magandası kamerada - Son Dakika
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Makas atan trafik magandası kamerada

28.05.2022 09:24

Makas atan trafik magandası kamerada Zeytinburnu'nda bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi.

Makas atan trafik magandası kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandanın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Cevizlibağ E-5 Karayolu'nda Ankara istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi. Hem de kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Makas atan trafik magandası kamerada
Makas atan trafik magandası kamerada
Makas atan trafik magandası kamerada
Makas atan trafik magandası kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makas atan trafik magandası kamerada - Son Dakika


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