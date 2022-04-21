Makas atarak gitti, KGYS kameralarına yakalanmamak için plakayı kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Makas atarak gitti, KGYS kameralarına yakalanmamak için plakayı kapattı

21.04.2022 22:13
Makas atarak gitti, KGYS kameralarına yakalanmamak için plakayı kapattı

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren motosikletli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmamak için de plakasını kapattı.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren motosikletli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmamak için de plakasını kapattı.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde bir motosikletli, trafikte makas atarak hızlı bir şekilde ilerleyip, hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkartarak ilerleyen motosikletli, yol üzerinde bulunan KGYS kameralarına yakalanmamak için de motosikletin plakasını eliyle kapattı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli seyri ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son Dakika | Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama Son Dakika | Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, TEM Otoyolu, Mahmutbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Makas atarak gitti, KGYS kameralarına yakalanmamak için plakayı kapattı - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla "Teravih treni" hikayesini paylaşmıştı
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 22:20:36. #1.11#
SON DAKİKA: Makas atarak gitti, KGYS kameralarına yakalanmamak için plakayı kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement