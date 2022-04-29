Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı - Son Dakika
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Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı

29.04.2022 10:37

Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye attı.

Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı

ELAZIĞ - Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye attı. O anlar ise bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kimliği henüz belli olmayan sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyrettiği, bir ara en sol şeritten en sağ şeride kontrolsüz bir şekilde geçtiği görüldü.

Kendinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı
Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı
Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı
Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı - Son Dakika


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