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Makas atarak ilerleyen sürücü direğe çarptı - Son Dakika

Makas atarak ilerleyen sürücü direğe çarptı

20.02.2022 21:19

Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen sürücü, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı.

Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen sürücü, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Sürücünün o anları başka bir arabanın araç içi kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki vatandaşların canını hiçe saydı. Sürücü makas atarak ilerlediği yolda aydınlatma direğine çarptı. Aracından yara almadan kurtularak inen sürücünün o anları başka bir arabanın araç içi kamerasına yansıdı.

(İHA)

Makas atarak ilerleyen sürücü direğe çarptı
Makas atarak ilerleyen sürücü direğe çarptı
Makas atarak ilerleyen sürücü direğe çarptı
Makas atarak ilerleyen sürücü direğe çarptı

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Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Makas atarak ilerleyen sürücü direğe çarptı - Son Dakika


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