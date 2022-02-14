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Son dakika: MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ POLİSİN TAKİBİ İLE YAKALANDI - Son Dakika

Son dakika: MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ POLİSİN TAKİBİ İLE YAKALANDI

14.02.2022 10:21

Son dakika gündem haberi... 15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen otomobil, polisin takibi sonucu Mecidiyeköy'de yakalandı.

15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen otomobil, polisin takibi sonucu Mecidiyeköy'de yakalandı. Makas atarak kaçan otomobilin kaçma anı polis aracındaki kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin makas atan araçlara yönelik yaptığı çalışmalar sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atan bir otomobil, polisin takibine takıldı. Makas atarak ilerleyen 34 EOR 887 plakalı otomobil, polisin yaptığı uyarılara rağmen makas atarak uzun bir süre kaçmaya devam etti. Polisin durdurmaya çalıştığı otomobil, köprü üzerinde makas atarak ve güvenlik şeridini de ihlal ederek ilerledi. Kaçan otomobil, Mecidiyeköy'de ekipler tarafından yakalandı.

Kovalamacanın ardından yakalanan otomobilin sürücüsü Cengiz Ç.'ye 'uyarı ve ikazlara uymamak, makas atmak, emniyet şeridi, şerit değiştirme ihlali, yakın takip ve sürücü belgesini yanından bulundurmamaktan toplam 4 bin 892 lira trafik cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

Cengiz Ç. isimli şahıs makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle adli işlemlerinin yapılması için Şişli Kuştepe Polis Merkezi'ne götürüldü.

Son dakika: MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ POLİSİN TAKİBİ İLE YAKALANDI
Son dakika: MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ POLİSİN TAKİBİ İLE YAKALANDI
Son dakika: MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ POLİSİN TAKİBİ İLE YAKALANDI
Son dakika: MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ POLİSİN TAKİBİ İLE YAKALANDI

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiyeköy, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ POLİSİN TAKİBİ İLE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ POLİSİN TAKİBİ İLE YAKALANDI - Son Dakika
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