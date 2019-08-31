Makas atarak ilerleyen trafik magandası kamerada....
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Kamera: Emin YEŞİL / İstanbul, DHAİstanbul'da otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:30 Kaynak: DHA
Kamera: Emin YEŞİL/ İstanbul, DHA
İstanbul'da otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü kameraya yansıdı. Olay, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. 34 KY 2362 plakalı otomobil trafikte seyrettiği sırada araçların arasından makas atarak geçmeye başladı. Kendisinin ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerinin hayatını hiçe sayan trafik magandası makas atarak ilerlediği yolda bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar da bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.
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