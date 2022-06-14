Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı - Son Dakika
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Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı

14.06.2022 08:55

Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda bir tır makas atarak orta refüje çıktı.

Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı

ANTALYA - Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda bir tır makas atarak orta refüje çıktı. Aydınlatma direğini deviren tıra arkadan gelen kamyon çarptı.

Kaza, Alanya ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çetin Tan idaresindeki 04 AAD 527 plakalı tır ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Makas atan tır kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Aydınlatma direğini de deviren tıra karayolu üzerinde seyir halinde olan Fevzi Bulur yönetimindeki 07 AZU 592 plakalı kamyon çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan D-400 karayolu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndürüldü.

Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı
Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı
Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı
Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı
Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı
Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı
Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı
Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı
Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı
Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı

YORUMLAR
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Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü Bariyerleri kırıp refüje giren tırdaki yola savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü Bariyerleri kırıp refüje giren tırdaki yola savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayganlaşan yolda makas atarak refüje çıkan tıra kamyon çarptı - Son Dakika
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