AVCILAR'DA MAKAS ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN İKİ SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

Avcılar'da, trafikte makas atarken sosyal medyada görüntüleri paylaşılan 2 sürücü yakalandı. Ehliyetlerine el konulan iki sürücüye toplamda 3 bin 8 lira idari para cezası uygulandı.Avcılar D-100 karayolunda trafikte seyir halinde olan araçlara makas atarak trafiği tehlikeye atan 2 sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. Ekipleri, görüntülerdeki 34 ADJ 760 plakalı aracın sürücüsü Eren S. ve 06 GG 138 plakalı aracın sürücüsü Asım T.' yi yakalayarak gözaltına aldı.Her iki sürücüye "Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek"ten 132'şer lira, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek"ten bin 228'şer lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerden Eren S.'ye "Muayene yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak"ten 288 lira para cezası kesildi. Ekipler, toplamda iki sürücüye 3 bin 8 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan, sürücü belgelerine geçici olarak el konulan sürücüler adli işlem yapılmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 20:41 - Kaynak: DHA
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