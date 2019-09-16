Makas atarak yarışan araçların kazası kamerada
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ATAŞEHİR'de makas atarak yarışan araçların kazası kameraya yansıdıKaza Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:13 Kaynak: DHA
ATAŞEHİR'de makas atarak yarışan araçların kazası kameraya yansıdı
Kaza Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Makas atarak yarıştığı öne sürülen iki otomobil kırmızı ışık yandığı için duran araca çarptı. Toplam 3 aracın hasar gördüğü kazada araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı bir otomobildeki kameraya yansıdı. Görüntülerde makas atan iki araçtan birinin kırmızı ışık yanması nedeniyle duran otomobile çaptığı görülüyor. Otomobil daha sonra makas atan diğer araca çarpıyor.
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