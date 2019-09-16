Son Dakika Haberleri: Makas atarak yarışan araçların kazası kamerada
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Makas atarak yarışan araçların kazası kamerada

1 saat önce

ATAŞEHİR'de makas atarak yarışan araçların kazası kameraya yansıdıKaza Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi.

ATAŞEHİR'de makas atarak yarışan araçların kazası kameraya yansıdı

Kaza Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Makas atarak yarıştığı öne sürülen iki otomobil kırmızı ışık yandığı için duran araca çarptı. Toplam 3 aracın hasar gördüğü kazada araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı bir otomobildeki kameraya yansıdı. Görüntülerde makas atan iki araçtan birinin kırmızı ışık yanması nedeniyle duran otomobile çaptığı görülüyor. Otomobil daha sonra makas atan diğer araca çarpıyor.

Makas atarak yarışan araçların kazası kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:13 Kaynak: DHA
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