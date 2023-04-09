Makas atarken kaldırma çarpıp böyle takla attı

İSTANBUL - Esenyurt'ta trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, kaldırıma çarparak karşı şeride uçtu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, bulvar üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kaza sonrasında kaldırımda bulunan ağaçları biçen araç, yolun karşı şeridine geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan kaza anları saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.