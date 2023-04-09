Makas atarken kaldırma çarpıp böyle takla attı - Son Dakika
Üye Girişi

Makas atarken kaldırma çarpıp böyle takla attı

09.04.2023 12:06

Makas atarken kaldırma çarpıp böyle takla attı Esenyurt'ta trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, kaldırıma çarparak karşı şeride uçtu.

Makas atarken kaldırma çarpıp böyle takla attı

İSTANBUL - Esenyurt'ta trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, kaldırıma çarparak karşı şeride uçtu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, bulvar üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kaza sonrasında kaldırımda bulunan ağaçları biçen araç, yolun karşı şeridine geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan kaza anları saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Makas atarken kaldırma çarpıp takla attı: O anlar kameraya yansıdı Makas atarken kaldırma çarpıp takla attı: O anlar kameraya yansıdı Esenyurt'taki çatışmadan yeni detaylar Esenyurt'taki çatışmadan yeni detaylar

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makas atarken kaldırma çarpıp böyle takla attı - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Ankara 1. bölgeden aday oldu
12:53 Yazar Yonca Sencar, Şahmaran dizisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu: Kitabımdaki ana tema kullanıldı
12:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başakşehir maçlarına gitmeniz lazım, tribünleri doldurmanız lazım
11:59 Basına sızan bomba iddia: AK Parti'de görev yapan vekillerin yüzde 70'i değişiyor
11:31 Cenaze nakil aracı devrildi: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
11:26 Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız pozu hayranlarını ikiye böldü
11:24 İYİ Partili Aytun Çıray'dan olay yaratacak sözler: İzmir'deki temayül uyduruk, Akşener bunu bile bile meşru kabul etti
11:23 "Camide bira içtiler" iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı
10:45 Kayıp olarak aranıyordu! 46 yaşındaki kadının cesedi derede bulundu
10:35 Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğunu duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2023 13:09:44. #1.11#
SON DAKİKA: Makas atarken kaldırma çarpıp böyle takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement