Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi - Son Dakika
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Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi

29.03.2022 14:03

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makas atmak isteyen otomobilin sürücüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makas atmak isteyen otomobilin sürücüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, sağ şeritten makas atarak sol şeride geçmek istedi. Sol şeritteki otomobili son anda fark eden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, önce bir otomobile ardından da park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza anı ve makas atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza yapan sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

Görüntülerde, hızla gelen otomobilin, yolda seyreden iki otomobilin arasından geçerek sol şeride girmeye çalıştığı yer alıyor. Ancak sol şeritteki otomobili son anda fark ettiği görülen sürücünün, önce orta şeritteki otomobile çarptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, tıra arkadan çarptığı görülüyor.

(Mustafa Taşören/ İHA)

Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi
Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi
Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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