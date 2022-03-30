Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi - Son Dakika
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Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi

30.03.2022 00:57
Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makas atmak isteyen otomobilin sürücüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makas atmak isteyen otomobilin sürücüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, sağ şeritten makas atarak sol şeride geçmek istedi. Sol şeritteki otomobili son anda fark eden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, önce bir otomobile ardından da park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza anı ve makas atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza yapan sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

Görüntülerde, hızla gelen otomobilin, yolda seyreden iki otomobilin arasından geçerek sol şeride girmeye çalıştığı yer alıyor. Ancak sol şeritteki otomobili son anda fark ettiği görülen sürücünün, önce orta şeritteki otomobile çarptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, tıra arkadan çarptığı görülüyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kocaeli, Körfez, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi - Son Dakika


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