Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı

10 ayda yaklaşık 35 milyon 307 bin 526 TL ceza kesildi

İSTANBUL - İstanbul'da bir haftada yapılan denetimlerde, tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve makas atan sürücülere 10 ayda yaklaşık 35 milyon 307 bin 526 TL ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01.01.2021 - 08.11.2021 tarihleri arasında makas atarak ve tehlikeli araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ve sürücülere yönelik seyir halinde takipli olarak ve sabit yapılan denetimler yapıldı. Denetimde, "Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmek" sucundan 27 bin 388 adet sürücüye toplam 8 milyon 599 bin 832 TL cezai işlem uygulandı. "Makas Atmak" suçundan ise 19 bin 946 adet sürücüye 26 milyon 707 bin 694 TL cezai işlem uygulandı.