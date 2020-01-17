Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika

Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

6 saat önce

Erzurum'da bir otomobil sürücüsü makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yanından geçen üniversite minibüsüne çarptı.

Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı: 11 yaralı, System.String[]

Erzurum'da bir otomobil sürücüsü makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yanından geçen üniversite minibüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.


Kaza, bugün 15.00 sıralarında E-80 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir merkezinden Aziziye ilçesi istikametine giden Rakip Demir idaresindeki 25 LL 083 plakalı otomobil makas atmak isterken, Atatürk Üniversitesine yolcu taşıyan Adem Bayrak yönetimindeki 25 M 0062 plakalı minibüse yandan çarptı. Minibüs sürücüsü ani çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak önce ışıklandırma direğine, ardından ağaçlara çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Adem Bayrak, otomobil sürücüsü Rakip Demir ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine, 4'ü ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Minibüs şoförünün kardeşi Orhan Bayrak kazayı ucuz atlattıklarını ifade ederek, "Aracın sağ tarafından makas atıyor araç sürüş hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkıyor. Yolcular da buna şahit" diye konuştu.


Büyük hasar alan minibüs, iş makinesinin ve kaza yerindeki vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Babası uyurken arabayı kaçırıp drift yapan genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan Çağla Şıkel'ın arkasına tavandan kopan demir düştü Meksika'da dizi provasında iki aktör köprüden düşerek öldü Niğde'de zincirleme trafik kazası 2 ölü, 8 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:46:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]