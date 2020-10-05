Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika

Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır-Ergani karayolu üzerinde makas atmaya çalışan otomobil, kamyonetin altına girdi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı, System.String[]

Kaza, dün akşam Diyarbakır- Ergani karayolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergani istikametine seyir halinde olan otomobil, önündeki kamyoneti sollamaya çalıştı. İddiaya göre kamyonetin sağa, sola kırmasıyla otomobil kamyonete arkadan çarparak altına girdi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı
Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı
Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır, Otomobil, Ergani, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eşinin amcası tarafından tekrar saldırıya uğrayan Gökçen Ocak: Ölmek istemiyorum Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı Dimitris Pelkas, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu
EBA'ya erişmek isteyen 8 yaşındaki çocuk, çatıdan düşerek hayatını kaybetti EBA'ya erişmek isteyen 8 yaşındaki çocuk, çatıdan düşerek hayatını kaybetti         
12:02
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor         
11:13
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Yusuf Günay'dan Falcao'ya inanılmaz tepki: O kadar para veriyoruz, bir işe yara Yusuf Günay'dan Falcao'ya inanılmaz tepki: O kadar para veriyoruz, bir işe yara         
10:48
Eski eşinin telefonuna gelen Eski eşinin telefonuna gelen "Günaydın aşkım" mesajını görünce öldürmüş         
10:36
Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı         
10:15
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak         
09:31
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok         
08:44
Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti         
08:33
Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor         
08:05
MasterChef'te şaşkına çeviren olay! Yarışmanın dikkat çeken ismi tabağını sabote edince elendi MasterChef'te şaşkına çeviren olay! Yarışmanın dikkat çeken ismi tabağını sabote edince elendi         
07:32
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı         
21:18
Bakan Koca: Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman Bakan Koca: Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman         
20:41
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 12:46:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei